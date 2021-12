Basket

Basket - NBA : L'énorme réponse de Rudy Gobert aux critiques !

Publié le 10 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Après la défaite des Jazz contre Minnesota mercredi (136-104), Rudy Gobert avait vivement été critiqué par les joueurs des Timberwolves que sont Anthony Edwards et Patrick Beverley. Ce vendredi, le Français a répondu sur le parquet, mais aussi en conférence de presse à ses détracteurs.

Rudy Gobert a signé un match XXL lors de la victoire d'Utah contre Philadelphie ce vendredi (118-96). Le Français a terminé la rencontre avec 17 points et 21 rebonds. Une performance qui raisonne d'autant plus après les critiques des joueurs de Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards avait notamment déclaré que Gobert était « un joueur comme les autres » tandis que Patrick Beverley avait lui grandement remis en cause le titre de défenseur de l'année du Français. Après la victoire des Jazz contre les Sixers, Rudy Gobert à répondu à ses deux détracteurs en conférence de presse.

« Les gens aiment bien me tacler pour aucune raison »