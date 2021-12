Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert est vivement critiqué pour son titre de défenseur de l’année !

Publié le 9 décembre 2021 à 16h35 par Th.B.

S’étant lourdement inclinés face à Rudy Gobert et l’Utah Jazz mercredi soir (136-104), Anthony Edwards et Patrick Beverley ont remis en question les capacités défensives de Gobert.

Pour la troisième fois de sa carrière, Rudy Gobert a été sacré meilleur défenseur de l’année en NBA grâce à ses performances en lors de la saison régulière de l’exercice précédent. Cependant, que ce soit Ben Simmons, Shaquille O’Neal ou d’autres figures emblématiques du basket américain, Gobert ne fait pas l’unanimité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à Minnesota, on ne comprend pas non plus cette peur que Gobert alimente chez certains joueurs de l’élite du basket américain.

Anthony Edwards et Patrick Beverley se paient Rudy Gobert !