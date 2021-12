Basket

Basket - NBA : L’énorme aveu de James Harden sur sa situation avec Kevin Durant !

Publié le 9 décembre 2021 à 13h35 par Th.B.

Alors qu’il passe une grande partie des rencontres sur le parquet, ce qui inquiète les observateurs craignant des blessures, James Harden a clairement fait savoir que lui et Kevin Durant étaient prêts à répondre présent, quitte à désobéir au coach des Brooklyn Nets.

Depuis le début de saison, James Harden ne cesse d’enchaîner les matchs et surtout d’évoluer pendant la grande majorité de chacune des rencontres des Brooklyn Nets aux côtés de Kevin Durant. Une situation sur laquelle Durant s’est déjà arrêté ces derniers jours lorsque le head coach de la franchise de New York, en la personne de Steve Nash, assumait sans filtre que le fait de moins les faire jouer conduirait à des défaites. Mais que ce soit pour lui ou Kevin Durant, James Harden n’a pas peur de continuer à se montrer aussi performant malgré les longues minutes de jeu.

«Le coach dit quelque chose... non. On veut rester dans le jeu»