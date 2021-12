Basket

Basket - NBA : Ce constat rassurant de LeBron James sur ses coéquipiers !

Publié le 7 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que les Los Angeles Lakers sont à la peine sur ce début de saison, la direction de la franchise pourrait envisager quelques transferts pour redynamiser l'effectif de Frank Vogel. Mais LeBron James a rapidement rassuré ses coéquipiers sur ce sujet.

Depuis le début de saison, les Los Angeles Lakers n’obtiennent pas les résultats escomptés. En effet, la franchise s’est déjà inclinée à douze reprises face à ses adversaires pour autant de victoires. Les hommes de Frank Vogel, septièmes de la conférence Ouest de la NBA, sont à la peine. De ce fait, quelques rumeurs ont commencé à faire surface concernant des transferts de certains joueurs afin d’apporter une nouvelle dynamique à l’équipe. Mais LeBron James a rapidement rassuré ses coéquipiers sur ce sujet.

« J’adore comment l’équipe est construite, et j’ai hâte de voir la suite »