Basket

Basket - NBA : Le record de Curry va encore attendre !

Publié le 14 décembre 2021 à 19h35 par La rédaction

A seulement deux paniers à 3 points du record, Steph curry et les Warriors se retrouvent dans une impasse avant d’affronter les Knicks en back to back. Un imprévu s’est produit et Steve Kerr va devoir s’y adapter.

Après la victoire de justesse face aux Pacers d’Indiana, Steph Curry a offert la victoire aux Warriors mais reste à seulement deux paniers à 3 points de battre le record historique de Ray Allen. Le Madison Square Garden devrait être l’endroit idéal dans lequel Stephen Curry pourrait réaliser son sacre. En effet, le MSG est l’une des salles les plus prestigieuses du sport américain où plusieurs légendes du basket comme Michael Jordan, Lebron James, Carmelo Anthony ont marqué l’histoire. D’ailleurs dans l'arène emblématique, Stephen Curry a pulvérisé son record de points en un seul match (54 points) et était à un seul panier à trois points pour battre le record de Kobe (12 paniers à trois points en un match).

Curry va attendre

Cependant, cette belle histoire semble loin d’être réalisée, puisqu’un imprévu s’est produit alors que les Warriors s’apprêtaient à se déplacer à New York mardi martin. Effectivement, les Dubs vont devoir attendre mercredi matin pour pouvoir s’envoler vers la Grosse Pomme au vu d’un problème mécanique au niveau de l’avion. Ce genre d’incident pourrait couter cher à Stephen Curry et les Warriors de Golden State. En effet, il est déconseillé de faire jouer en back to back des joueurs qui font le voyage le jour même du match, puisque le risque de blessures augmente avec la fatigue. De quoi inquiéter les fans de basket qui ont déjà réservé leurs places au Madison Square Garden pour assister au sacre du Chef.