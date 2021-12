Basket

Basket - NBA : Une star fait une folie pour revenir au plus vite !

Publié le 14 décembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Devin Booker réalise un début de saison phénoménal avec les Suns, mais une blessure aux ischios l’a mis en dehors des parquets depuis 10 jours. Cependant la Star des Suns semble pressé de revenir et prête à sortir son chéquier pour accélérer son retour aux parquets.

Devin Booker était en feu depuis le début de saison et avant sa blessure le 1er décembre dernier. L’ailier des Suns tourne à 23,2 points, 4,9 rebonds et 4,5 passes décisives par match. Sa présence sur le terrain est indispensable et il en a parfaitement conscience. C’est la raison pour laquelle Devin Booker a investi une grosse somme d’argent pour accélérer sa rééducation. En effet, la star des Suns utilise lit LightStim spécialement conçu pour réduire le temps de convalescence des sportifs de haut niveau. D’ailleurs son entraineur Monty Williams, ne s’est pas empêché de s’exprimer à propos de ce sujet à NBA.com .

L'investissement de Devin Booker