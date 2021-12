Basket

Basket - NBA : L'énorme annonce de Steve Nash sur Kevin Durant !

Publié le 17 décembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Depuis le début de la saison, Kevin Durant porte les Nets et se retrouve à jouer pratiquement tous les matchs. Néanmoins, pour le coach de Brooklyn Steve Nash, le joueur de 33 ans pourrait être mis au repos en vue des playoffs.

Brooklyn ne veut pas prendre de risque avec Kevin Durant. Cette saison, le natif de Washington enchaîne les performances de haut niveau avec les Nets. De plus, la franchise new-yorkaise fait face à de nombreuses absences au sein de son effectif, obligeant ainsi Steve Nash à beaucoup s'appuyer sur Kevin Durant. De ce fait, le joueur de 33 ans joue en moyenne 37 minutes par match depuis le début de la saison.

« Je ne sais pas si nous pouvons continuer à nous appuyer sur lui comme nous le faisons »