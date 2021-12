Basket

Basket - NBA : James Harden s’enflamme pour la nouvelle prestation XXL de Kevin Durant !

Publié le 13 décembre 2021 à 21h35 par Th.B. mis à jour le 13 décembre 2021 à 21h36

Ayant inscrit 51 points sur le parquet de Detroit, Kevin Durant a survolé les débats et a vu son coéquipier James lui faire un témoignage concis, mais élogieux.

À l’occasion du déplacement des Nets sur le parquet de Detroit dimanche soir, Brooklyn a pu compter sur un Kevin Durant des grands soirs afin de ramener la victoire à New York. En effet, face aux Pistons, le champion NBA 2017 et 2018 a survolé les débats en montrant qu’il est un candidat sérieux pour le moment au titre de MVP de la saison régulière au même titre que Stephen Curry, que Nikola Jokic ou encore de Giannis Antetokounmpo. Inscrivant en moyenne 28,5 points par match cette saison, comme Parlons-Basket l’a souligné ce lundi, Kevin Durant s’est surpassé ce dimanche pour venir à bout des Pistons.

« Monsieur 50 »