Basket - NBA : Le bel hommage de LeBron James à Stephen Curry !

Publié le 12 décembre 2021 à 10h35 par T.M.

Alors que Stephen Curry va prochainement rentrer dans l’histoire de la NBA, LeBron James n’a pas manqué de rendre hommage au meneur des Warriors.

Depuis plusieurs années maintenant, Stephen Curry est l’un des joueurs majeurs de la NBA. Et le meneur des Warriors se distingue notamment par son adresse aux tirs à longue distance. D’ailleurs, cela vaudra prochainement un grand record à Curry. En effet, le joueur de 33 ans n’est désormais plus qu’à quelques longueurs de Ray Allen, détenteur du record de 3 points en NBA. Prochainement, c’est donc le joueur de Golden State qui sera le 1er au classement. Une performance majeure soulignée par LeBron James.

« C'est un joueur de basket unique »