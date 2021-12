Basket

Basket - NBA : Le clan Curry annonce la couleur pour son grand record !

Publié le 9 décembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Longtemps considéré comme le meilleur shooter de l’histoire de la NBA, Stephen Curry pourrait bien le confirmer pour de bon ce samedi, en battant le record de Ray Allen. Ironie du sort, il pourrait accomplir cet exploit contre son frère Seth Curry qui ne cache pas son inquiétude.

Ce n’est qu’une question de temps avant que Stephen Curry confirme son statut de meilleur tireur à trois points de tous les temps. En effet, suite à la victoire contre les Trail Blazers de Portland, le Chef n’est plus qu’à 9 paniers à trois points pour égaler le record de la légende de Boston Ray Allen. Un record incroyable qui sera très difficile à battre dans les décennies, voire les siècles à venir. Steph Curry va sans doute devenir le shooter le plus prolifique de l’histoire et ce qui rend ce record encore plus fascinant, c’est que Ray Allen a dû disputer 1300 matchs et plus de 46000 minutes pour pouvoir atteindre la barre des 2973 paniers derrière le cercle. En contre partie le Splash brother n’a eu besoin que de 785 matchs et 27000 minutes afin de réaliser cette performance. Adepte du show depuis son arrivée en NBA, Stephen Curry va sans doute nous régaler ce samedi et essayer de battre ce record tant attendu.

Seth se méfie de Steph