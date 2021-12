Basket

Basket - NBA : LeBron James affiche un énorme rêve pour son avenir !

Publié le 8 décembre 2021 à 12h35 par T.M.

Si les années passent pour LeBron James, le joueur des Lakers aimerait jouer encore un peu en NBA afin de pouvoir réaliser l’un de ses rêves.

A 36 ans, LeBron James est bien évidemment proche de la fin de sa carrière. Toutefois, malgré son âge, la star des Lakers montre qu’elle est toujours au-dessus du lot. De quoi permettre au King de jouer encore quelques saisons en NBA. Avant de passer la main… à son fils ? La dynastie James pourrait en effet se poursuivre dans la ligue. Actuellement, Bronny James fait parler son talent avec son lycée de Sierra Canyon.

« Le but ultime »