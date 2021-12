Basket

Basket - NBA : L’affligeant constat de Shaquille O’Neal sur LeBron James et Anthony Davis !

Publié le 17 décembre 2021 à 18h35 par Th.B. mis à jour le 17 décembre 2021 à 18h43

Consultant pour ESPN, Shaquille O’Neal a notamment bâti sa légende lors de ses piges aux Los Angeles Lakers. Et selon Big Shaq, l’un des problèmes actuels des Lakers repose entièrement sur Anthony Davis.

Légende incontestée des Los Angeles Lakers pour ce qu’il a accompli au sein de la franchise californienne entre 1997 et 2004, Shaquille O’Neal suit avec attention la première partie de la saison régulière des Angelinos au cours de laquelle les hommes de Frank Vogel affichent un bilan de 16 victoires pour 13 défaites. Bien loin des standards des 23 victoires pour 5 défaites des deux premières franchises de la conférence Ouest à savoir les Golden State Warriors et les Phoenix Suns. Et pour NBA on TNT, émission d’ ESPN , O’Neal n’a pas mâché ses mots sur le manque d’impact d’Anthony Davis aux Lakers.

« J’ai vu passer des stats de LeBron, mais je n’en ai vu aucune d’AD. Le problème est là »