Basket - NBA : Steve Nash laisse exploser sa joie pour le retour de Kyrie Irving !

Publié le 19 décembre 2021 à 17h35 par Th.B.

Comme le front office des Nets l’a annoncé ces dernières heures, Kyrie Irving va pouvoir faire son retour avec la franchise de Brooklyn. Une nouvelle merveilleuse pour Steve Nash.

Depuis le début de la saison, en raison de son refus de suivre le protocole de la Ligue pour la vaccination contre le Covid-19, Kyrie Irving avait été écarté du groupe des Brooklyn Nets. Mais la cascade de blessures au sein du roster de la franchise de Brooklyn ainsi que les différents cas positifs au Covid-19 a amené le front office des Nets à revenir sur sa position comme le manager général Sean Marks l’a confié ces dernières heures. « Après en avoir discuté avec les coaches, les joueurs et le staff, nous avons décidé que Kyrie Irving pourrait rejoindre l'équipe pour les matches et entraînements auxquels il est éligible. Nous en sommes arrivés à cette décision avec le total soutien des joueurs et après avoir pris en considération les circonstances actuelles, notamment les matches que manquent nos joueurs placés en protocole sanitaire ». Une décision qui a été chaudement accueillie par Steve Nash, head coach des Nets.

« Je suis excité à l’idée qu’il soit de retour »