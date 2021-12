Basket

Basket - NBA : Les Nets justifient le retour de Kyrie Irving !

Publié le 19 décembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Grand absent du début de saison, Kyrie Irving devrait pouvoir retrouver partiellement la compétition avec les Brooklyn Nets. Et le co-propriétaire de la franchise a tenu à se justifier concernant ce retournement de situation.

Il y a du nouveau sur la situation de Kyrie Irving. Depuis le début de saison, le meneur de jeu de 29 ans n’a joué aucun match avec les Brooklyn Nets. La raison ? Il refuse de se faire vacciner contre la Covid-19. Comme d’autres sportifs, Kyrie Irving s’est montré comme un fervent opposant au remède contre le coronavirus depuis son apparition. Allant à l’encontre du protocole sanitaire aux Etats-Unis, notamment celui de la ville de New-York, l’ancien des Boston Celtics était donc privé de compétition jusqu’à nouvel ordre. Cependant, face à l’épidémie de Covid-19 dans son effectif, les Brooklyn Nets ont récemment changé d’avis et permettent désormais à Kyrie Irving de participer aux entraînements et aux matchs auxquels il est éligible, donc ceux à l’extérieur conformément à la position de New-York concernant la vaccination. Et la franchise a tenu à se justifier par l’intermédiaire de Sean Marks.

« Il fallait prendre la meilleure décision pour l'équipe »