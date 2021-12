Basket

Basket - NBA : Cette énorme sortie des Nets sur le retour de Kyrie Irving !

Publié le 19 décembre 2021 à 9h35 par La rédaction

Grand absent du début de saison des Brooklyn Nets parce qu'il refuse de se faire vacciner contre la Covid-19, Kyrie Irving pourrait bien faire son retour à la compétition prochainement.

Depuis le début de saison, Kyrie Irving n’a pas joué un seul match avec les Brooklyn Nets. Refusant de se faire vacciner contre la Covid-19, le meneur de jeu de 29 ans va à l’encontre du portocole sanitaire de l'autre côté de l'Atlantique. De ce fait, les Brooklyn Nets avaient décidé de ne plus l’utiliser jusqu’à ce qu’il y ait une évolution au niveau de cette situation. Cependant, plusieurs mois plus tard, Kyrie Irving n’a toujours pas bougé de ses positions. Et au niveau de l’effectif, son absence commence à se faire ressentir, notamment sur le plan physique alors que l’épidémie de coronavirus repart de plus belle. Kyrie Irving pourrait d’ailleurs sortir gagnant de cette histoire, lui qui devrait bel et bien faire son retour à la compétition prochainement seulement pour les matchs à l’extérieur, la ville de New-York refusant toujours que les sportifs non-vaccinés évoluent dans son enceinte.

« Nous avons décidé que Kyrie Irving pourrait rejoindre l'équipe pour les matches et entraînements auxquels il est éligible »