Basket - NBA : Déjà un coup de tonnerre pour l'avenir de Westbrook ?

Publié le 14 décembre 2021 à 21h35 par A.M. mis à jour le 14 décembre 2021 à 21h37

Alors que le trio Westbrook-Davis-James peine à s'imposer aux Lakers, un trade de l'ancien meneur d'OKC serait déjà d'actualité.

En attirant Russell Westbrook, les Lakers pensaient que le trio qu'il formerait avec Anthony Davis et LeBron James permettrait à la franchise californienne de reconquérir le titre. Bien évidemment, rien n'est encore définitif, mais le début de saison de Lakers n'a pas de quoi rendre optimiste. Et pour cause, avec un bilan à peine à l'équilibre de 15 victoires et 13 défaites, les Lakers ne sont que sixièmes de la conférence ouest et le Big Three ne semble pas fonctionner ce qui pourrait pousser les Californiens à prendre une décision radicale.

Vers un trade pour Westbrook ?