Basket - NBA : Le message fort de Steve Kerr sur le record de Stephen Curry !

Publié le 14 décembre 2021 à 14h35 par T.M.

A deux longueurs de Ray Allen, Stephen Curry devrait battre le record du nombre de tirs à 3 points en NBA au Madison Square Garden. Alors que le moment s’annonce unique, Steve Kerr est impatient d’y être.

Depuis plusieurs matchs, Stephen Curry se rapproche du record de Ray Allen, actuellement en tête du nombre de tirs à 3 points en NBA. Mais cela n’est désormais plus qu’une question d’heures pour ce que record soit battu. Ce mardi, les Warriors vont à New York pour affronter les Knicks et c’est lors de cette rencontre que Curry devrait dépasser Allen. Un exploit qui sera encore plus bas puisqu’il sera battu dans l’une des salles mythiques de la NBA, le Madison Square Gardien. De quoi faire vibrer Steve Kerr.

« Je suis impatient »