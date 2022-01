Basket

Basket - NBA : LeBron James vole au secours de Russell Westbrook !

Publié le 22 janvier 2022 à 21h35 par A.D.

Alors que les LA Lakers l'ont emporté face au Magic d'Orlando, LeBron James a profité de l'occasion pour envoyer un message fort à Russell Westbrook.

Depuis le début de la saison, Russell Westbrook vit des moments compliqués. Alors qu'il peine à évoluer à son plus haut niveau, le meneur de 33 ans voit son temps de jeu diminuer au fil du temps. Alors que les LA Lakers sont venus à bout du Magic d'Orlando ce samedi, LeBron James a tenu à apporter son soutien à Russell Westbrook en conférence de presse d'après-match.

«On s’est nourri de son énergie et de son effort des deux côtés du terrain»