Basket - NBA : Joel Embiid dévoile ses ambitions pour le trophée de MVP !

Publié le 20 février 2022 à 12h35 par La rédaction mis à jour le 20 février 2022 à 12h41

Étincelant cette saison avec les Sixers, Joel Embiid assume son statut de favori pour la course au trophée de MVP de la saison régulière.

Présent à Cleveland pour le All-Star Game , Joel Embiid a prévu de faire le show sur le parquet. Encore exceptionnel cette saison avec les Sixers, le Camerounais est plus que jamais en lice pour être élu MVP de la saison régulière, un trophée qu’il n’a jamais remporté. Face à lui, les habitués : Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic… Second l’an dernier, Joel Embiid ne compte pas laisser passer sa chance cette saison.

« J’ai une chance d’être MVP »