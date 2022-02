Basket

Basket - NBA : Joël Embiid vide son sac après le départ de Ben Simmons !

Publié le 23 février 2022 à 12h35 par La rédaction

Fraichement transféré aux Nets en échange de James Harden, Ben Simmons a vécu des derniers mois compliqués chez les Sixers. Pourtant, Joël Embiid a tout fait pour le réintégrer…

C’est un feuilleton qui a fait du bruit pendant des mois. Joueur clé des Sixers, Ben Simmons a fini par ne plus jouer après avoir manqué la reprise et écopé de plusieurs amendes. Résultat, Joël Embiid a perdu son grand compère sur le terrain et devait porter presque à lui seul la franchise. A présent, le dossier est clos puisque Ben Simmons a été échangé avec James Harden, l'ancien meneur des Nets, une recrue de poids pour Philadelphie. De quoi satisfaire Joël Embiid qui avait d’abord lutté pour réintégrer Ben Simmons.

« Ça n’avait plus d’importance pour moi »