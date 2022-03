Basket

Basket - NBA : Jordan, LeBron… Barkley tranche concernant le GOAT !

Publié le 3 mars 2022 à 21h35 par La rédaction

Alors que le débat concernant le GOAT ne semble jamais se terminer, Charles Barkley a fait son choix. Pour lui, ce qu’ accompli LeBron James est la plus grande histoire du sport.

Si Michael Jordan et LeBron James sont indéniablement les deux plus grands basketteurs de tous les temps, le débat fait rage afin de savoir lequel est au-dessus de l’autre. Si Stephen Curry s’est récemment exprimé à ce sujet, les avis divergent concernant le GOAT. Si aucun des deux n’arrive à faire la différence, Charles Barkley a tenu à apporter un élément de réponse à ce débat.

«Ce que LeBron a accompli est sans doute la plus grande histoire du sport»