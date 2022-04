Basket

Basket - NBA : Le successeur de Westbrook identifié par les Lakers ?

Publié le 20 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Alors que les Los Angeles Lakers ont écarté la possibilité d’échanger Russell Westbrook avec Gordon Hayward, les Angelinos s’intéresseraient en réalité à Terry Rozier.

L’avenir de Russell Westbrook est l’un des dossiers les plus chauds de cette fin de saison. En effet, les Los Angeles Lakers ont réalisé une saison désastreuse en ne réussissant pas à se qualifier pour les Playoffs, et le meneur pourrait déjà être menacé. Auteur de performances assez éloignées de ce à quoi il était habitué, l’Américain ne semble plus en odeur de sainteté chez les Angelinos , seulement un an après son arrivée. Alors que de nombreux supporters réclament son trade, ceux-ci pourraient bien voir leur vœu être exaucé, et les pourpres et or auraient déjà le successeur de Brodie en tête.

Les Lakers ciblent Terry Rozier