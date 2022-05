Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum a fixé la date de sa retraite !

Publié le 4 mai 2022 à 18h35 par La rédaction

Absent de l’Euro l’été prochain, Nicolas Batum a expliqué vouloir prendre sa retraite dans deux ans, juste après les Jeux Olympiques de Paris.

Auteur d’une très bonne saison avec les Los Angeles Clippers malgré l’élimination lors du play-in, Nicolas Batum ne disputera pas le championnat d’Europe cet été avec l’équipe de France. Une décision mûrement réfléchie par le capitaine des Bleus qui avait déclaré vouloir être en pleine forme à la reprise de la saison NBA. Car à 33 ans, Batum a déjà planifié la fin de sa carrière.

«Je veux jouer encore deux ans»