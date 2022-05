Basket

Basket - NBA : Le MVP de la saison déjà annoncé ?

Publié le 9 mai 2022 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 9 mai 2022 à 15h44

Auteur d’une saison exceptionnelle individuellement, Nikola Jokic figurait logiquement parmi les finalistes au trophée de MVP de la saison régulière. Un trophée dont nous connaissons désormais le vainqueur.

Élu MVP la saison dernière, Nikola Jokic a réalisé une nouvelle saison époustouflante d’un point de vue individuel. Privé de ses acolytes Jamal Murray et Michael Porter Jr respectivement blessés au genou et au dos, le joker a dû porter les Denver Nuggets sur son dos toute la saison. Il a tourné 27.1 points, 13.8 rebonds et 7.9 passes décisives par match. Jokic est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à produire une saison à au moins 2000 points, 1000 rebonds et 500 passes décisives. Des statistiques totalement impressionnantes qui lui ont permis d’être parmi les trois finalistes au trophée de MVP. Les deux autres étaient Giannis Antetokounmpo et Joël Embiid.

Jokic élu MVP