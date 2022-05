Basket

Basket - NBA : Cette énorme révélation sur le cas Russell Westbrook !

Publié le 6 mai 2022 à 21h35 par Thomas Bourseau mis à jour le 6 mai 2022 à 21h44

N’ayant pas pu apporter ce petit plus souhaité par le front office des Los Angeles Lakers, Russell Westbrook a connu une saison bien délicate. Ce qui aurait notamment engendré le licenciement de Frank Vogel.

Alors qu’il a enfin débarqué à Los Angeles l’été dernier, lui qui est natif de Long Beach, Russell Westbrook n’a pas vécu un rêve éveillé lors de l’intégralité de la saison chez les Angelinos . En effet, ayant du mal à s’adapter au système de son head coach Frank Vogel, qui a depuis été licencié par le front office des Lakers, en raison de la non qualification de la franchise californienne pour les Play-Offs, Russell Westbrook pourrait même être l’une des raisons du limogeage de Vogel.

« C’était à lui de faire en sorte que l’expérience Russ Westbrook fonctionne »