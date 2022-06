NBA

NBA : Deux autres superstars pourraient rejoindre LeBron James et les Lakers

Publié le 25 juin 2022 à 16h35 par Ewen Robin

La saison de NBA s'est achevée par le sacre des Warriors, place maintenant à l'intersaison et aux modifications dans les rosters. Alors que la Draft a eu lieu, plusieurs équipes vont connaître de grands changements. À cette occasion, les Los Angeles Lakers tenteront d’oublier leur saison catastrophique en changeant le visage de leur effectif. Les Angelinos s’attarderaient notamment sur deux stars de la NBA…

Arrivés à la 11ème place de la Conférence Ouest en saison régulière, les Lakers ont réalisé l’une des pires saisons de leur histoire ! Malgré un trio composé d’Anthony Davis, LeBron James et Russell Westbrook, les Angelinos se sont écroulés tout au long de la saison. Les statistiques de Westbrook en témoignent. En effet, le meneur de jeu a réalisé la plus mauvaise saison de sa carrière au nombre de points marqués, avec une moyenne de 18,5 points par matchs. De plus, beaucoup de joueurs ont enchaîné les blessures, laissant l’effectif grandement appauvri. Ainsi, les dirigeants des Lakers tenteraient de renforcer leur effectif à moindre coût afin de ne plus revivre une telle déchéance.

Kemba Walker et Kyrie Irving dans le viseur