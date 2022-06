NBA

NBA : L’avenir de James Harden déjà réglé pour 45M€ ?

Publié le 24 juin 2022 à 23h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 juin 2022 à 23h43

Tradant contre Ben Simmons en février 2022, James Harden a quitté les Brooklyn Nets afin de rejoindre les Philadelphia 76ers. Malgré des débuts peu concluants, The Beard a néanmoins convaincu la franchise de le conserver. L’équipe où évolue Joel Embiid serait d’ailleurs sur le point de s’assurer l’avenir de James Harden, au moins à court terme.

N’étant plus vraiment désiré chez les Houston Rockets, James Harden avait rejoint les Brooklyn Nets en 2021. Là-bas, l’arrière de 32 ans devait former un trio infernal avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais finalement, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu et James Harden a de nouveau changé de franchise. En février 2022, The Beard a été tradé avec Paul Millsap en échange de Ben Simmons, devenu indésirable chez les Philadelphia 76ers et pris en grippe par les supporters après ses mauvaises prestations lors des playoffs 2021. En rejoignant l’équipe de Pennsylvanie, James Harden était voué à former un duo efficace avec Joel Embiid. Mais malgré cela, les Philadelphia 76ers n’ont pas réussi à aller loin en playoffs. Ainsi, l’équipe entraînée par Daryl Moxey court toujours après un titre, qu’elle n’a plus gagnée depuis 1983. Et les Philadelphia 76ers devraient tenter leur chance avec James Harden dans leur effectif lors des prochaines années.

Au moins deux ans de plus pour Harden chez les 76ers ?