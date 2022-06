NBA

NBA : Un Français numéro 1 de la prochaine Draft ?

Publié le 25 juin 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

La Draft 2022 a donc livré son verdict et de nouveaux joueurs Français vont rejoindre les franchises de la NBA. A 19 ans, Ousmane Dieng a été le tricolore le mieux placé, choisi en 11ème position par les Knicks, mais c’est au Thunder qu’il évoluera. Le record de Killian Hayes, choisi en 7ème en 2020 tient donc toujours. Jusqu’à l’année prochaine avec Victor Wembanyama ?

Voilà donc 4 nouveaux Français en NBA. En effet, la Draft 2022 a permis à Ousmane Dieng (choisi en 11ème par les Knicks avant d’être échangé au Thunder), Moussa Diabate (choisi en 43ème par les Clippers), Ismaël Kamagate (choisi en 46ème par les Nuggets) et Hugo Besson (choisi en dernier par les Bucks) d’intégrer le championnat nord-américain de basket. A 19 ans, Dieng a donc échoué aux portes du Top 10 lors de cette Draft de la NBA. Ils sont d’ailleurs seulement 3 Français à avoir été choisi parmi les 10 premiers par le passé. En 2007, Joakim Noah avait été drafté en 9ème position par les Chicago Bulls. En 2019, Frank Ntilikina avait lui rejoint les New York Knicks à la 8ème place. Et le Français le plus haut drafté est, depuis 2020, Killian Hayes, choisi en 7ème par les Detroit Pistons. Il va donc falloir encore patienter un peu avant de voir un espoir français battre ce record et possiblement intégrer le top 5. Mais d’ici quelques mois, il n’est pas exclu qu’on voit un Français être choisi en premier. Cela pourrait être le cas dès 2023 avec Victor Wembanyama, le nouveau crack du basket français et que la NBA pourrait prochainement s’arracher. Telle est en tout cas la tendance qui règne de l'autre côté de l'Atlantique où tout le monde est déjà sous le charme.

« Premier choix pour Victor Wembanyama »