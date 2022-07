NBA

NBA : LeBron James pourrait finalement faire capoter le trade de Kyrie Irving

Publié le 4 juillet 2022 à 19h35 par Jules Kutos-Bertin

En plus de Kevin Durant, Kyrie Irving voudrait lui aussi quitter les Brooklyn Nets cet été. Le meneur de jeu souhaite retrouver LeBron James aux Lakers, une idée partagée par le King. Cependant, la franchise californienne pourrait ne pas tenter le coup, déjà plombée par l’envie de LeBron de faire venir Russell Westbrook.

Les Nets vont enflammer la NBA cet été. Après une saison plus que difficile, la franchise new-yorkaise s’apprête à vivre un été rythmé avec Kevin Durant et Kyrie Irving en têtes de gondole. Même s’il a activé sa player option, Irving pourrait demander à quitter Brooklyn. De son côté, Sean Marks, le general manager des Nets, avait annoncé la couleur après l’élimination en playoffs : « Il a des décisions à prendre. Nous avons besoin de joueurs qui veulent être ici, qui sont altruistes, qui veulent faire partie de quelque chose de plus important qu’eux-mêmes, qui jouent en équipe et qui sont disponibles. Il y a un objectif et, pour l’atteindre, nous allons avoir besoin de la disponibilité de tout le monde. Ça vaut non seulement pour Kyrie [Irving], mais pas que. Il y aura des discussions. C’est un sport d’équipe et nous avons besoin de tout le monde sur le terrain. Veulent-ils faire partie [du projet] ? Sont-ils motivés par quelque chose qui n’est pas bon pour l’équipe ? Telles sont les questions que nous devons nous poser et poser aux joueurs que nous souhaitons re-signer ».

Un échange Irving-Westbrook ?

En cas de départ, sa future destination semble logique : les Lakers. Kyrie Irving se voit bien retrouver LeBron James après leur aventure ensemble chez les Cavaliers. D’après les informations de Yahoo! Sports , les Lakers négocieraient même déjà avec les Nets autour d’un échange entre Kyrie Irving et… Russell Westbrook ! Auteur d’une première saison très décevante en Californie, le MVP 2017 pourrait déjà prendre la porte, ce qui aiderait les Lakers avec Kyrie Irving. De leur côté, les Nets n’ont pas prévu de faire de cadeau à leur meneur, surtout vu la saison qu’il vient de passer avec son choix de ne pas se faire vacciner. En attendant, les deux franchises continuent de négocier sur les joueurs qu’ils pourraient échanger. Seth Curry, Joe Harris, ils sont plusieurs dans les discussions. Mais c’est bien LeBron James qui pourrait faire capoter le deal.

LeBron waking up Russell Westbrook when the Kyrie Irving trade gets finalized pic.twitter.com/YOJYMiwH1Z — NBA Memes (@NBAMemes) July 3, 2022

LeBron James a déjà plombé les Lakers