Finales NBA : Trois ans après sa grave blessure, Klay Thompson n’a rien oublié

Le 13 juin 2019, Klay Thompson se blessait gravement lors des Finales NBA contre les Toronto Raptors. Après avoir rechuté, l’arrière des Warriors aura donc dû attendre deux ans et demi pour revenir sur les parquets. Juste avant d’affronter Boston pour le game 5 des Finales, Thompson est revenu sur l’un des pires moments de sa carrière.

« Trois ans. Wow. C’est passé si vite ». Trois années se sont déroulées, mais Klay Thompson n’a absolument rien oublié et s’en souvient comme si c’était hier. Le 13 juin 2019, lors du game 6 des Finales NBA contre les Toronto Raptors, l’arrière de Golden State se rompait le ligament croisé du genou gauche, juste après l’énorme blessure de Kevin Durant. Les images ont fait le tour du monde, surtout le moment où Klay Thompson est revenu sur le parquet, blessé, pour shooter ses lancers. Une scène incroyable mais dangereuse pour son genou qui venait de lâcher. A cet instant, les Warriors étaient au fond du trou. Pour Klay Thompson, la récupération aura duré deux ans puisque il a rechuté en se blessant au tendon d’Achille à son retour. Présent sur le parquet ce soir-là, Draymond Green préfère oublier cette scène. « Ce n’est pas nécessaire de se souvenir de ça. On vit le moment, on reste positif. On n’a pas besoin de parler de ce qui s’est malheureusement passé il y a trois ans. C’est génial de voir Klay de retour à ce niveau, mais ce n’est pas nécessaire d’évoquer des moments d’il y a trois ans, qu’on ne veut pas revivre », regrette-t-il dans des propos relayés par Basket USA .

« Je pensais que je m’étais fait une entorse du genou »