NBA

Après Kevin Durant, un nouveau clash éclate avec Kyrie Irving

Publié le 9 août 2022 à 18h35 par Quentin Guiton

Rien ne va plus chez les Brooklyn Nets. Lundi, Kevin Durant répétait au propriétaire de la franchise Joe Tsai sa demande de trade et réclamait les têtes du coach Steve Nash et du general manager Sean Marks. Et ce mardi, l’affaire prend une nouvelle tournure. En effet, Kyrie Irving, annoncé lui aussi sur le départ, serait également en conflit avec les deux membres de l’organisation.

La situation devient intenable du côté de Brooklyn. Avec les arrivées de Kevin Durant et de Kyrie Irving en 2019, le projet des Nets était des plus ambitieux. Toutefois, le bilan est catastrophique. Cette superteam n’aura jamais atteint ne serait-ce que les finales de conférence en NBA. Pire, l’an passé, les Nets se faisaient balayer par les Boston Celtics 4-0 en demi-finale. Lassé de ces échecs à répétition en playoffs , Kevin Durant aurait demandé à quitter la franchise. Et ce n’était pas tout pour Brooklyn, puisque l’autre star de l’équipe, Kyrie Irving, était lui aussi annoncé sur le départ. Un vrai fiasco pour les Nets. Et le feuilleton a connu un nouvel épisode ce lundi.

NBA : Avant Durant, ils sont partis au clash pour leur transfert https://t.co/eptZ5z91JL pic.twitter.com/hu7uJxgvFH — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

Coup de pression XXL de Kevin Durant

En effet, la situation du côté de Brooklyn s’empire. Lundi, le journaliste de The Athletic Shams Charania a lancé une véritable bombe. Lors d’une réunion en face à face avec le propriétaire des Brooklyn Nets Joe Tsai, Kevin Durant aurait réitéré sa demande de trade, et aurait informé Tsai qu’il devait choisir entre lui ou la doublette composée du general manager Sean Marks et du coach Steve Nash. Charania a ensuite ajouté que Kevin Durant aurait fait savoir qu’il n’avait aucune confiance envers la direction que prend actuellement l’équipe.

Joe Tsai semble avoir choisi son camp

Dans la foulée, Joe Tsai, le propriétaire des Brooklyn Nets a réagi à la situation sur son compte Twitter. Et il semble clairement avoir choisi son camp : « Notre administration et notre personnel d'encadrement ont mon soutien. Nous prendrons des décisions dans le meilleur intérêt des Brooklyn Nets » . Ainsi, l’avenir de Kevin Durant s’assombrit encore un peu plus du côté de la franchise new-yorkaise et tant qu’il ne sera pas parti, les tensions ne devraient pas s’apaiser. Et les récentes révélations ne risquent pas de calmer les choses…

Kyrie Irving aussi en conflit avec le duo Nash-Marks !