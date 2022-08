NBA

Critiqué, Durant disjoncte complètement sur Twitter

Publié le 8 août 2022 à 22h35 par Quentin Guiton

Kevin Durant a toujours été un joueur très controversé en NBA. Et depuis l’annonce de sa demande de trade des Brooklyn Nets, ça ne s’est pas arrangé. Sur Twitter, un internaute a envoyé un tacle à Durant. Un parmi des milliers chaque jour. Sauf que cette fois, le numéro 7 l’a vu et a répondu violemment…

Kevin Durant anime l’actualité en NBA. En effet, le Slim Reaper avait choqué tout le monde en demandant son trade des Brooklyn Nets. Depuis, son nom se retrouve partout. Pour rappel, l’ancien MVP avait rejoint la franchise new-yorkaise en 2019 aux côtés de Kyrie Irving pour former une nouvelle superteam capable de gagner le titre. Mais le projet des Nets s’avère être un fiasco retentissant. L’équipe de l’Est des Etats-Unis n’aura même pas atteint ne serait-ce que les finales de conférence. Pire, l’an passé, après s’être qualifié grâce au tournois du Play-In , Brooklyn s’est fait balayer 4-0 par les Boston Celtics. Une nouvelle humiliation qui a peut-être été celle de trop. Lassé des échecs à répétition des Nets en playoffs , Kevin Durant aurait décidé d’abandonner le projet et de demander son départ de la franchise cet été.

NBA : Le trade de Kevin Durant provoqué par un clash https://t.co/Y2GAE1kSeA pic.twitter.com/M83NLr1Z7T — le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Une décision très largement critiquée

Sauf que cette décision a suscité une certaine indignation chez les fans et les observateurs. En effet, ce qui est reproché à Kevin Durant, c’est son manque de fidélité envers ses franchises. Si sa franchise ne gagne pas, il partira alors sans scrupule en rejoindre une autre capable de gagner. Et c’est ce qui est en train de se passer avec les Nets. Sauf que ce phénomène n’est pas nouveau. A l’époque, KD avait fait scandale en rejoignant les Golden State Warriors, la meilleure équipe de la ligue, juste après avoir perdu contre eux en finale de conférence avec OKC. C’était la même chose quand il est parti de la franchise californienne pour rejoindre Brooklyn. Les Warriors avaient perdu la finale face aux Toronto Raptors et KD avait claqué la porte.

Durant se fait détruire par les anciens joueurs

Et Kevin Durant se fait notamment dézinguer par les anciennes légendes de la NBA. Ainsi, Charles Barkley n’avait pas hésité à le comparer à un passager du bus, et non au conducteur. C’est-à dire que KD n’a jamais porté une équipe mais a toujours eu besoin de s’appuyer sur de meilleurs joueurs pour gagner. Shaquille O’Neale avait aussi incendié l’ailier des Nets, lui reprochant d’abandonner quand les choses allaient mal, et d'emprunter le chemin le plus facile : « Quand vous assemblez une maison, vous devriez y vivre… En tant que leader, vous devriez faire en sorte que ça marche, mais il ne veut pas que ça marche, je suppose… Vous savez qu’il essaie probablement d’atterrir chez un contender. C’est plus facile comme ça » . Enfin, Dominique Wilkins avait lui aussi déploré la mentalité de Kevin Durant : « Je suis de la vieille école. À un moment donné, les joueurs devront se rendre compte que peu importe les épreuves et les temps difficiles que vous traversez, vous devez vous accrocher et tenir le coup » .

Enorme clash entre Durant et un internaute