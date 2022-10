NBA

NBA : Antetokounmpo tacle sèchement Harden, Durant monte au créneau

Publié le 6 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours, James Harden et Giannis Antetokounmpo se livrent une petite guerre à travers les médias. Le premier a avoué qu’il n’était pas fan du style de jeu du Grec. La star des Milwaukee Bucks n’a donc pas manqué de lui répondre, en lui adressant un petit tacle. Kevin Durant est alors intervenu dans ce clash pour défendre son ancien coéquipier chez les Nets.

S’il est indéniablement l’un des meilleurs joueurs en NBA actuellement, Giannis Antetokounmpo ne fait cependant pas l’unanimité. Récemment, c’est James Harden qui a lancé un petit pic au sujet de l’ailier fort des Milwaukee Bucks. « Moi aussi j’aimerais faire 2m10 et pouvoir juste courir et dunker. Ça ne demande aucun talent particulier. Moi je dois avoir des compétences particulières et les apprendre, et je préfère clairement ça » a affirmé l’arrière des Philadelphia 76ers. La réponse de Giannis Antetokounmpo ne s’est donc pas faite attendre.

Antetokounmpo répond à Harden

« Il faut plus que du talent pour être un grand joueur, et c’est ce que les gens ne comprennent pas. Tu peux être la personne la plus talentueuse sur terre et ne pas réussir à atteindre le niveau NBA. En NBA ce n’est pas une question de talent, il en faut bien plus. Kobe avait sa constance dans le travail, LeBron va entamer sa 20ème saison, il est excellent depuis 20 ans... Jordan avait l’envie de s’améliorer, cette obsession, Stephen Curry et Kevin Durant aussi » avait alors pesté la star des Bucks.

Kevin Durant s’en mêle