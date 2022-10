NBA

La NBA est unanime, le successeur de LeBron James est déjà trouvé

Publié le 20 octobre 2022 à 12h35

Thomas Bourseau

LeBron James est parvenu aux sommets de la NBA en répondant aux attentes placées en lui dès ses débuts au sein de l’élite du basket américain. Pour ce qui est de sa succession, il semblerait qu’elle soit déjà assurée par le futur arrivant : Victor Wembanyama.

LeBron James était l’élu comme Sports Illustrated le faisait savoir en 2003 au moment de son arrivée en NBA. Celui qui est depuis devenu King James aux quatre bagues de champion NBA, devait prendre le trône de Michael Jordan après sa place de numéro un de l’édition de draft de l’année en question. 20 ans plus tard et pour la draft de 2023, Victor Wembanyama devrait hériter de cette position et disposerait de la précocité de LeBron James.

«Et nous venons de le voir de nos propres yeux à Wembanyama pour la première fois dans cette génération depuis, très probablement, LeBron»

Pour The Athletic et dans des propos rapportés par Parlons-Basket, un dirigeant d’une franchise à l’Ouest a expliqué que l’énorme palette technique que dispose Victor Wembanyama n’a plus été aperçue depuis un certain LeBron James avant la draft de 2003. « Je pense que c’est juste un produit de la façon dont le basket-ball a évolué, que tout le monde veut un basket-ball sans postes fixes – tout le monde peut switcher, tout le monde peut shooter, tout le monde peut dribbler, tout le monde peut passer. Et nous venons de le voir de nos propres yeux à Wembanyama pour la première fois dans cette génération depuis, très probablement, LeBron. Je suis entré dans le gymnase pendant cinq minutes. J’ai vu l’échauffement et j’ai vu les cinq premières minutes. Si je le voulais vraiment, je pouvais partir après ça, j’en avais assez vu ».

« Quand je vois Victor, il est maintenant l’exemple actuel de l’habileté que nous voulons que tous nos joueurs aient»

Egalement membre du front office d’une franchise de la conférence ouest, un dirigeant resté aussi anonyme n’a pas lésiné sur les éloges en le comparant à Ralph Sampson et en expliquant que Victor Wembanyama est le prototype de joueur parfait que cherche chaque franchise. « Il est une réincarnation de Ralph Sampson à notre époque de basket-ball, avec sa fluidité et ses skills ballon en main. Quand je vois Victor, il est maintenant l’exemple actuel de l’habileté que nous voulons que tous nos joueurs aient, et il se trouve qu’il mesure 2m21, qu’il est plus long que n’importe qui, et il possède toutes ces qualités, en plus d’être un bon athlète. Et il joue suffisamment dur. Il coche toutes les cases ».

«Il shoote comme, je ne peux pas dire que c’est comme Steph Curry, mais sa mécanique y ressemble»