NBA : Lakers, Warriors… Les plus longues séries de victoires de l’histoire

Publié le 31 octobre 2022 à 12h35

La rédaction

La saison dernière, les Phoenix Suns de Devin Booker et Chris Paul avaient enchaîné 18 victoires consécutives en NBA entre octobre et décembre, battant ainsi le record de la franchise. Mais ils étaient tout de même encore bien loin de la série des Lakers lors de la saison 1971-1972, auteurs de 33 succès d’affilée, une marque jamais atteinte depuis.

Alors que la saison a repris depuis un peu moins de deux semaines, il n’y a déjà plus qu’une seule équipe invaincue en NBA, les Milwaukee Bucks. Ces derniers ont enchaîné cinq victoires de rang, mais ils restent encore bien loin de la plus longue série de victoires de l’histoire de la ligue. L’année passée, les Phoenix Suns s’en étaient rapprochés en s’imposant 18 fois d’affilée, un record pour la franchise. Mais la marque apposée par les Lakers lors de la saison 1971-1972 semble, pour l’instant, inatteignable.

Miami, plus longue série de l'ère moderne

Emmenés par Wilt Chamberlain et Jerry West, les Angelinos avaient été auteurs de 33 victoires consécutives, entre les mois de novembre et janvier. Une série finalement stoppée par les Bucks et qui appartient à une autre époque. Dans l’ère moderne, l’équipe à s’en être le plus rapprochée reste le Heat de Miami. Avec un Big Three composé de LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, la franchise floridienne avaient enchaîné 27 victoires de rang en 2012-2013. Ils seront stoppés par les Bulls le 28 mars mais, comme les Lakers 30 ans avant eux, remporteront tout de même le titre en fin de saison.

Les Warriors, meilleur bilan de l'histoire

Trois ans plus tard, les Warriors semblaient presque imbattables. Les Splash Brothers, Stephen Curry et Klay Thompson, étaient au sommet de leur art, ce qui leur avaient permis de remporter 24 matchs de suite. Cette saison-là, Golden State avait un bilan de 73 victoires en 82 matchs de saison régulière, un record absolu en NBA. Leur série, qui s’était arrêtée face aux Bucks, ne leur avait en revanche pas permis de remporter le titre. Au terme d’une finale qui a marqué les esprits, ce sont finalement les Cavaliers de LeBron James qui avaient été sacrés pour la seule et unique fois de leur histoire.

Les Rockets et les Bucks, si près et pourtant si loin

S’ils ont plus de mal depuis quelques années, les Rockets ont longtemps été un candidat au titre de champion. La franchise de Houston, emmenée par Yao Ming ou bien Tracy McGrady avaient enchaîné 22 victoires de rang lors de la saison 2007-2008. 10 ans plus tard, avec James Harden et Chris Paul, les Rockets avaient réalisé deux grosses séries de victoires lors de la même saison (17 et 14). Enfin, un an avant les Lakers de Wilt Chamberlain, les Bucks de Kareem Abdul-Jabbar et Oscar Robertson avaient réalisé la plus longue série de victoires de la franchise (20), la cinquième en NBA. Une marque que Giannis Antetokoumnpo a crue dépasser lors de la saison 2019-2020, avant d’être stoppé à 18 succès.