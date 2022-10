NBA

NBA : Parker lâche une bombe sur l’avenir de Batum

Publié le 30 octobre 2022 à 06h35

Hugo Chirossel

Drafté par les Blazers en 2008, cela fait maintenant près de 15 ans que Nicolas Batum évolue en NBA. Après un passage aux Hornets, l’international français joue désormais aux Clippers, qu’il a rejoint en 2020 et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. Mais à en croire Tony Parker, son ancien coéquipier en équipe de France pourrait faire retour dans l’Hexagone très bientôt.

Mis à part Tony Parker, aucun basketteur français n’a eu une telle longévité en NBA. Cela fait bientôt 15 ans que Nicolas Batum a fait son arrivée dans la ligue. Après trois saisons avec Le Mans, l’international français avait été drafté en 2008 par les Blazers. Il y passera sept ans, avant de rejoindre les Hornets en 2015. Son aventure à Charlotte s’est mal terminée et désormais il s’épanouit pleinement aux Clippers, en compagnie de Paul George et Kawhi Leonard.

« Il y a des discussions, on verra bien »

Âgé de 33 ans, Nicolas Batum a récemment prolongé son contrat de deux ans, pour 22M€. Mais à en croire Tony Parker, il pourrait très bien faire son retour dans le championnat de France l’année prochaine. « Il y a des discussions, on verra bien », a confié l’ancien meneur des Spurs et actuel président de l’Asvel, dans des propos relayés par SKWEEK , avant d’ajouter un « sérieusement ». Cela ne serait pas surprenant, quand on connait la relation entre les deux hommes et la politique de l’Asvel, qui aime associer des jeunes joueurs prometteurs à des vétérans ayant évolué en NBA.

👀 Nicolas Batum à l’ASVEL l’année prochaine ? C’est la grosse info lâchée par @tonyparker avant de partir !🔍 Bluff ou pas ? Notre détective @StephBrun41 est sur l’affaire. 👉 https://t.co/gS7u20BbFZ💎 #PurBasketball #SKWEEKlive @LDLCASVEL @nicolas88batum pic.twitter.com/fTSI4zuwaU — SKWEEK (@skweektv) October 28, 2022

« Je veux jouer encore deux ans »