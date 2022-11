NBA

NBA : LeBron, Kobe, Jordan... Doncic a surpassé ces légendes

Publié le 7 novembre 2022 à 12h35

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Luka Doncic affiche une forme étincelante avec les Dallas Mavericks. Le meneur de jeu de 23 ans a de nouveau enregistré son huitième match à plus de 30 points en autant de rencontres après les succès face aux Raptors. Le Slovène a réalisé du jamais vu depuis Wilt Chamberlain et a fait mieux que certaines des plus grandes légendes de la NBA.

Luka Doncic est en feu. Si les Dallas Mavericks ne sont que 6e de la conférence Ouest de la NBA, le Slovène continue de briller au sein de sa franchise. Lors du succès contre les Toronto Raptors ce samedi (111-110), le meneur de jeu de 23 ans a inscrit 35 points, délivré 6 passes décisives et pris 8 rebonds. Une nouvelle performance XXL pour Luka Doncic, qui lui permet de surpasser certains des plus grands noms de la ligue.

📊 Luka Doncic devient le 2ème joueur de l'histoire derrière Wilt Chamberlain à débuter les 8 premiers matchs à +30 Points. Meilleur joueur du monde sans aucun débat possible. Doncicement. pic.twitter.com/zPi2sFhYYl — Luka Magic France 🇫🇷 (@LukaMagicFR) November 5, 2022

Doncic réalise du jamais vu depuis Wilt Chamberlain

Après la rencontre face aux Toronto Raptors, Luka Doncic a enregistré son 8e match de la saison à plus de 30 points en autant de rencontres. L’ex joueur du Real Madrid a ainsi réalisé du jamais vu depuis Wilt Chamberlain. L’ancien pivot légendaire passé par les Lakers, les 76ers ou encore les Warriors avait réalisé cette prouesse lors des saisons 1959-60 et 1962-1963. Autrement dit, Luka Doncic a fait mieux que certaines des plus grandes légendes de la NBA en ce début de saison. Le Slovène a surpassé des joueurs que LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird ou encore Bill Russell.

