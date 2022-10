NBA

NBA : Inarrêtable, Luka Doncic égale un record de Michael Jordan

Si les Dallas Mavericks ne font pas un début de saison parfait, Luka Doncic est quant à lui en très grande forme. Le Slovène enchaîne les performances de haut niveau depuis la reprise. Encore décisif lors de la victoire de son équipe face au Magic (114-105) dans la nuit de dimanche à lundi, il a signé son sixième match à 30 points ou plus en autant de rencontres. Personne n’avait réalisé une telle performance, mis à part un certain Michael Jordan.

Impressionnant depuis son arrivée en NBA en 2018, Luka Doncic continue sur sa lancée. Après avoir emmené les Mavs en finale de la conférence Ouest la saison dernière, le Slovène âgé de 23 ans régale encore et toujours depuis la reprise. Si son équipe a un bilan équilibré, trois victoires et trois défaites, Luka Doncic enchaîne les grosses performances. Cela a de nouveau été le cas dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la réception du Magic d’Orlando (114-105).

Luka Doncic is the first player to score 30+ PTS in each of the first six games of the season since Michael Jordan in 1986. pic.twitter.com/UXgMsO13me