NBA : Après le coup de pression de Kevin Durant, la tension monte avec Simmons

Après un début de saison mitigé, quelques tensions commencent à apparaître dans le vestiaire des Brooklyn Nets. Kevin Durant serait notamment frustré par le niveau affiché par Ben Simmons depuis son retour sur le parquet. Après lui avoir déjà mis la pression il y a quelques semaines, la star de 34 ans en attendrait beaucoup plus de la part de l’ancien des Philadelphia 76ers.

Proche d’un départ l’été dernier, Kevin Durant est finalement resté chez les Brooklyn Nets. Et l’ailier de 34 ans vit un début de saison assez compliqué avec la franchise new-yorkaise (3 victoires, 6 défaites). Alors qu’il avait rejoint l’équipe pour être un sérieux prétendant au titre, rien ne se passe comme prévu pour Kevin Durant. Le Slim Reaper commencerait à être frustré dans le vestiaire, notamment à cause d’un certain Ben Simmons.

Woj: "Ben Simmons has been a source of frustration for Kevin Durant for others on the Nets so far, because he has been unable to stay on the floor but prior to that, he has shown that he's a long way away from being back to an impactful player."#NBATwitter #NetsWorld pic.twitter.com/Zp0g6z9L0A