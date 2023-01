NBA : Une grosse crainte pour le match de Paris

Hugo Chirossel

Dans un peu plus d’une semaine, un énorme événement va avoir lieu en France, et plus précisément à Paris. Le 19 janvier prochain, la rencontre de NBA entre les Chicago Bulls et les Detroit Pistons se tiendra dans la capitale française, à l’Accor Arena. En revanche, DeMar DeRozan pourrait manquer ce grand rendez-vous. Le franchise player des Bulls s’est blessé face aux Celtics dans la nuit de lundi à mardi et il n’est pas certain qu’il soit rétabli à temps.

Trois ans après, la NBA va faire son grand retour en France. Le 19 janvier prochain, les Chicago Bulls et les Detroit Pistons s’affronteront à l’Accor Arena de Paris. Un énorme événement, puisqu’une rencontre de NBA n’avait plus eu lieu dans la capitale française depuis le mois de janvier 2020, lors de l'opposition entre les Bucks et les Hornets. Un match où l’on pourra voir évoluer Killian Hayes, jeune arrière français qui vit sa troisième saison sous les couleurs des Pistons. En revanche, une des têtes d’affiche de cette rencontre pourrait manquer à l’appel.

DeRozan touché à la cuisse

En effet, DeMar DeRozan s’est blessé à la cuisse dans la nuit de lundi à mardi, lors de la défaite des Bulls sur le parquet des Celtics (107-90). Franchise player de son équipe, l’ailier âgé de 33 ans a été contraint de quitter le terrain dans le troisième quart-temps, alors qu’il était jusque-là auteur de 13 points, à 6/9 aux tirs. Après avoir serré les dents pendant quelques minutes, l’ancien joueur des Raptors et des Spurs a finalement quitté ses coéquipiers. Une blessure qu’il traîne depuis quelque temps et qui pourrait compromettre sa présence le 19 janvier prochain à l’Accor Arena de Paris. À noter que DeMar DeRozan n’a manqué aucun match pour le moment cette saison.

« J’avais l’impression de ne plus pouvoir bouger comme je le souhaitais »