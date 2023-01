Les dernières folies de la NBA

Arnaud De Kanel

Depuis quelques temps, la NBA connait des soirées historiques. De LeBron James à Luka Doncic, en passant par Donovan Mitchell, Giannis Antetokounmpo, Klay Thompson et Nikola Jokic, les superstars de la ligue nord américaine sont déchainées et les performances all-time s'enchainent. Retour sur les prestations folles de ces derniers jours.

Que se passe-t-il en NBA en ce moment ? La Grande Ligue connait l'une des périodes les plus faste de son histoire en terme de performances individuelles. Les superstars se subliment et offre un spectacle légendaire, s'offrant même le leu de faire tomber des records détenus par des légendes. En à peine deux semaines, six prestations ont affolé les compteurs. Des statistiques énormes pour des basketteurs en état de grâce.

LeBron James is now 56-17 all-time against the Hawks.He finishes with 47 points, 10 rebounds and 9 assists on his 38th birthday. pic.twitter.com/pJLAayVwrW — Bally Sports: Hawks (@HawksOnBally) December 31, 2022

Le très bon James, un Doncic record, Thompson de retour

Les fêtes de fin d'année ont été sublimées par la NBA, qui, comme à son habitude, n'a pas pris de temps mort lors de cette période si particulière. Une aubaine pour les fans qui se sont régalés lors des dernières sorties des superstars. Le jour de ses 38 ans, LeBron James venait claquer 47 points auxquels s'ajoutent 10 rebonds et 9 passes décisives, à une unité donc du triple double.



De son côté, Luka Doncic atomisait les Knicks en réalisant une performance encore jamais vu jusque là. Le magicien slovène avait lâché un 60-21-10. Seul James Harden avait déjà compilé un triple-double en marquant 60 points. C'est d'ailleurs le record en carrière du Slovène, qui en a profité aussi pour devenir le meilleur marqueur européen de la NBA devant Tony Parker (55 points), et le meilleur marqueur des Mavericks devant Dirk Nowitski (53 points). Il a réalisé un nouveau triple double face aux Pelicans qui témoigne de sa forme extraordinaire.



Le retour qui fait plaisir à voir nous vient des Warriors où Klay Thompson retrouve la forme en l'absence de Stephen Curry. L’arrière All-Star avait marqué 54 points face au Hawks, peu de temps après la masterclass de LeBron James mais surtout après la prestation historique de Donovan Mitchell.

71 PTS8 REB11 ASTWDonovan Mitchell sets a new scoring record for the Cleveland Cavaliers and becomes only the 7th player in NBA history to score 70+ points in a game. pic.twitter.com/qbOwr3sqyH — NBA (@NBA) January 3, 2023

Mitchell rejoint Kobe, Giannis et Jokic maintiennent la cadence

Celle-là, personne l'avait vu venir. Touché par la grâce face aux Bulls, Donovan Mitchell avait inscrit 71 points. Un total qui n'avait plus été atteint depuis 16 ans. À l'époque, c'était le regretté Kobe Bryant qui avait claqué 81 points.



Une performance qui ferait presque oublier celle de Nikola Jokic le 18 décembre dernier. L'intérieur serbe avait réalisé un triple double d'anthologie : 47 points, 27 rebonds et 10 passes décisives.



Et comme si ce n'était pas suffisant, Giannis Antetokounmpo venait battre son record personnel au lendemain du match légendaire de Donovan Mitchell. Le double MVP avait scoré 55 points. Le vent qui souffle actuellement en NBA est infernal et on espère que cette tempête ne va pas s'arrêter de sitôt.