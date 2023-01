Rendez-vous dans «15 ans», Wembanyama se fait déjà calmer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une saison brillante avec les Mets 92, Victor Wembanyama est très attendu en NBA. Alors qu’il devrait être le numéro 1 de la prochaine Draft, le Français cristallise déjà l’opinion. Un ancien exécutif NBA a même parié que d’ici 15 ans, Scoot Henderson, un autre talent, pourrait dépasser Wembanyama.

Il n’y a pas de doute, à seulement 19 ans, Victor Wembanyama est le plus grand talent que la France ait eu au basket. Même si Tony Parker a rapidement fait parler de lui lorsqu’il est arrivé en NBA, Wembanyama a déjà monopolisé toute l’attention ou presque alors qu’il joue encore en Pro A. Une marque de respect qu’il doit à son talent énorme. Depuis des années, « Wemby » comme il est surnommé, est attendu comme la future star du basket français mais surtout de la NBA.

Wembanyama futur numéro 1 de Draft

Sauf rebondissement de situation, Victor Wembanyama sera le numéro 1 de la prochaine Draft. Une première historique pour un Français puisque jusqu’à aujourd’hui, le meilleur classement d’un joueur tricolore est celui de Killian Hayes (7ème). Déjà comparé aux plus grands, Wembanyama avait reçu un conseil précieux de la part de Tony Parker : « Mon conseil pour Victor serait qu’il se crée ses propres attentes, ses propres objectifs. C’est impossible de plaire à tout le monde. Les gens vont dire : « Il devrait jouer comme Kevin Durant ou comme untel ». Il doit être lui et avoir ses attentes. Je suis simplement inquiet car les gens le voient si haut… Je sais qu’il a confiance et qu’il se sent prêt. Mais quand les gens le comparent à LeBron James ou Michael Jordan, c’est presque injuste ».

Victor Wembanyama et son frère sont là ! 📸#NBAParis pic.twitter.com/MfNyRjTola — NBA France (@NBAFRANCE) January 19, 2023

«Scoot pourrait avoir la meilleure carrière dans son ensemble»