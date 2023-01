Wembanyama choque l'Amérique

La rédaction

Victor Wembanyama n’en finit plus de choquer le monde. L’ailier fort des Metropolitans 92 participera à la draft 2023. Considéré comme l’immense favori car il devrait être drafté en premier, chose qui n’était jamais arrivée pour un Français, Victor Wembanyama a publié une vidéo sur TikTok, rapidement devenue virale en Amérique.

Décevant ces trois derniers matchs avec les Mets 92, Victor Wembanyama semble déjà avoir la tête en NBA et affole les États-Unis. Et il le sait, lui qui a publié une vidéo « pov » c’est-à-dire une vidéo dans laquelle on a l’impression d’être Victor Wembanyama. Sa facilité à jouer au basket est déconcertante et fait réagir outre-Atlantique.

Le basket rendu simple

Publiée sur son compte TikTok ce jeudi, la vidéo de Victor Wembanyama n’a pas tardé à atteindre le million de likes. Dans ce format POV, on voit le jeune basketteur de 19 ans prendre le ballon de basket à une main avec une facilité déconcertante. L’impression qu’il joue avec une mini balle de basket. La suite est tout autant formidable, lui qui n’a besoin que de lever les pieds pour…dunker. Il faut dire que sa grande taille (2m19) aide considérablement à réaliser ce genre de prouesse.

Proof that Victor Wembanyama is just playing on a mini hoop 💀(via @vicw_32) pic.twitter.com/bOX1FLwqGa — Overtime (@overtime) January 26, 2023

Les internautes choqués