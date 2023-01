NBA : Il débarque chez les Lakers et fait tout planter

Hugo Chirossel

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Rui Hachimura a fait ses grands débuts avec les Lakers. L’ancien joueur des Wizards est devenu par la même occasion le premier japonais à évoluer sous les couleurs de la franchise de Los Angeles. Ce qui a provoqué un énorme engouement au Japon, à tel point que les serveurs de la plateforme de streaming qui diffusaient la rencontre n’ont pas tenu.

Tout juste arrivé aux Lakers, Rui Hachimura a pu faire ses débuts avec sa nouvelle équipe dans la nuit de mercredi à jeudi à l’occasion de la réception des Spurs. Une première rencontre qui s’est conclue par une victoire (113-104), avec 12 points et 6 rebonds pour le nouveau coéquipier de LeBron James. « J’ai adoré l’énergie, et c’était une première pour moi, alors oui, c’était génial. Je peux tirer à 3-points mais aussi à mi-distance. Je peux attaquer le cercle. Même sans le ballon, je peux couper, prendre un rebond, remonter le ballon. Je peux donc faire beaucoup de choses, et ça peut être génial », a confié Rui Hachimura à l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par Basket USA .

Les débuts d’Hachimura provoquent un incroyable engouement au Japon

À cette occasion, le joueur âgé de 24 ans est devenu le premier japonais de l’histoire à jouer pour les Lakers. Une grande première qui a provoqué un énorme engouement au Japon. À tel point que NBA Rakuten , la plateforme de streaming locale, n’a pas tenu le coup. En effet, le match était prévu à 12h30 au pays du soleil levant, mais à 12h45, Rakuten a publié le message suivant à ses abonnés : « Il est difficile de naviguer sur la page. Actuellement, l’accès au serveur est saturé . »

« Les Lakers sont clairement l’équipe la plus populaire de la NBA au Japon »