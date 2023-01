NBA : La saison de folie de LeBron James

Arthur Montagne

Bien que sur le plan collectif, la saison des Lakers soit loin d'être à la hauteur des espérances, d'un point de vue individuel, LeBron James est bien parti pour entrer encore un peu plus dans l'Histoire de la NBA puisqu'il risque d'empiler les records. Bien évidemment, le record du nombre de points détenu par Kareem Abdul-Jabbar va prochainement tomber, mais ce n'est pas tout puisque grâce à All-Star Game, le King bat également deux énormes records.

En débutant la saison, LeBron James avait probablement d'autres ambitions que de tenter d'accrocher un place en Play-In, qui semble même difficilement accessible. Et pour cause, bien qu'ils aient redressé la barre après un début de saison catastrophique, les Lakers ne pointent toutefois qu'à la 13e place de la Conférence Ouest avec un bilan négatif de 23 victoires pour 26 défaites. Mais paradoxalement, cela pourrait également être une saison légendaire pour LeBron James sur le plan personnel.

NBA : LeBron James a explosé tout le monde https://t.co/bQMeltWXbB pic.twitter.com/I9fAZcZVOo — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Les trois records de folie que LeBron James va battre

Et pour cause, la sélection du All-Star Game vient de tomber, et LeBron James en profite pour faire tomber deux records légendaires. Sélectionné pour la 19e fois de sa carrière, le King égale ainsi Kareem Abdul-Jabbar qui comptait lui aussi 19 étoiles. Il fera équipe avec titre Stephen Curry (9e sélection), Luka Doncic (4e sélection), Zion Williamson (2e sélection) et Nikola Jokic (5e sélection). La saison prochaine, le natif d'Akron devrait donc devenir seul à la tête de ce classement. En revanche, LeBron James est bien devenu le joueur arrivé le plus souvent à la première place des votes. Pour la 10e fois de sa carrière, le numéro 23 des Lakers est donc arrivé en tête des votes et bat le record qu'il détenait jusque-là avec Michael Jordan, ce qui témoigne de l'immense popularité du King qui s'apprête à entrer encore un peu plus dans l'histoire de la NBA. En effet, LeBron James n'est plus qu'à 178 points du record historique de points inscrits en NBA de Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

«Je n'ai jamais pensé que je pourrais rattraper Kareem Abdul-Jabbar»