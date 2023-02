NBA : Kyrie Irving et LeBron James bientôt réunis ?

Alors que Kyrie Irving a demandé à quitter les Nets, plusieurs franchises seraient intéressées à l’idée de s’attacher ses services d’ici à la trade deadline, qui aura lieu le 9 février prochain. Parmi ses prétendants, il y aurait notamment les Lakers. Le meneur âgé de 30 ans retrouverait alors un certain LeBron James, avec qui il a été champion NBA en 2016.

La trade deadline se rapproche de plus en plus en NBA. Les franchises ont jusqu’au 9 février prochain pour effectuer leurs derniers transferts. Un joueur de choix vient d’ailleurs d’arriver sur le marché : Kyrie Irving. En effet, alors que sa relation avec les Nets semblait aller pour le mieux, Shams Charania a indiqué que le meneur âgé de 30 ans avait demandé à être tradé. Si Brooklyn ne lui trouve pas une porte de sortie d’ici à jeudi prochain, l’ancien joueur des Cavaliers et des Celtics partira libre à l’issue de la saison, une fois son contrat terminé.

D’après les informations d’Adrian Wojnarowski, Kyrie Irving aurait d’ailleurs une préférence pour son avenir. « Le joueur de Brooklyn Kyrie Irving n'a pas partagé une liste d'équipes préférées, mais il a maintenu un intérêt pour les Lakers. On s'attend à ce que LA fasse partie des équipes qui étudieront un éventuel échange avec les Nets », a-t-il déclaré sur Twitter . Une belle opportunité pour les Lakers, qui pourraient essayer d’inclure Russell Westbrook dans l’opération.

