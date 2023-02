NBA : Cette superstar à qui Michael Jordan envoie régulièrement des messages

Hugo Chirossel

Alors qu’il vit sa sixième saison en NBA, Jayson Tatum est en train de devenir un des meilleurs joueurs de la ligue. Ses performances ne passent pas inaperçues et il est un réel prétendant au titre de MVP cette saison. Preuve de la dimension que le joueur âgé de 24 ans a pris, il a révélé que Michael Jordan lui envoyait régulièrement des messages.

La course au MVP fait rage en NBA et Jayson Tatum est un réel prétendant. L’ailier âgé de 24 ans, qui vit sa sixième saison dans la Grande Ligue, ne cesse de monter en puissance. Cette saison, il tourne à 31 points de moyenne et est incontestablement le meilleur joueur de la meilleure équipe de la NBA. Après avoir atteint les Finales l’année dernière et malgré une préparation bouleversée par un changement d’entraîneur inattendu, les Celtics continuent sur leur lancée et ont actuellement le meilleur bilan de la ligue, avec 37 victoires pour 15 défaites.

LeBron James va mettre fin à un énorme débat en NBA https://t.co/2qosq7oqkf pic.twitter.com/sOvsvKXpT7 — le10sport (@le10sport) February 2, 2023

« Il m'envoie des SMS de temps en temps »

Pour continuer à progresser, Jayson Tatum peut d’ailleurs compter sur les précieux conseils de Michael Jordan. En effet, dans un entretien accordé à Complex , le joueur de Boston a révélé que l’ancienne star des Bulls lui envoyait régulièrement des messages. Toutefois, il ne l’a pas fait le 16 janvier dernier, lorsque Jayson Tatum a inscrit 51 points face aux Hornets, franchise détenue par MJ . « Il m'envoie des SMS de temps en temps quand je fais un gros match, mais il ne m'a pas envoyé de SMS après celui-là. (rires) », a-t-il confié.

« C'est toujours assez surréaliste »