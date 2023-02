NBA : Les Lakers ont réussi l’impossible, LeBron James va retrouver le sourire

Hugo Chirossel

Alors qu’il était annoncé dans le viseur des Lakers, Kyrie Irving a finalement rejoint les Dallas Mavericks. Un coup dur pour LeBron James, qui a avoué être déçu de ne pas retrouver son ancien coéquipier, avec qui il a été champion en 2016 chez les Cavaliers. Cela aurait également été un moyen de trouver une porte de sortie à Russell Westbrook, ce que les Angelinos ont finalement réussi à faire. Une opération presque rêvée pour les Lakers, qui pourrait bien les relancer.

« Je ne peux pas vous mentir, je suis déçu que nous n’ayons pas pu récupérer un tel talent. Un joueur avec qui j’ai une alchimie et un joueur qui, à mes yeux, peut vous faire gagner un titre. Maintenant je me concentre à nouveau sur l’effectif qui est en place . » Au moment de l’annonce du trade de Kyrie Irving à Dallas, LeBron James n’avait pas caché sa déception. Le King espérait reformer leur duo dans la Cité des Anges , qui avait mené les Cavaliers au titre de champion en 2016.

Westbrook envoyé au Jazz

D’autant plus que cela aurait permis d’envoyer Russell Westbrook chez les Nets. Arrivé il y a un an et demi à Los Angeles, le meneur âgé de 34 ans n’a jamais réussi à réellement s’imposer au sein de la franchise californienne. Utilisé en sortie de banc cette saison, l’ancien joueur d’OKC a répondu présent, mais cela n’a pas suffi pour permettre aux Lakers de redresser la barre. Ils sont actuellement 13e de la conférence Ouest, avec un bilan de 25 victoires pour 30 défaites. S’ils n’ont pas réussi à s’attacher les services de Kyrie Irving, les Angelinos ont tout de même fini par réaliser un trade à trois équipes qui pourrait les relancer.

Un trade qui relance les Lakers ?