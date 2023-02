NBA : Après son record, cette légende n'en veut pas à LeBron james

La rédaction

Toujours dans l’actualité de la NBA, le record de points qu’a battu LeBron James il y a quelques jours fait parler de lui. En effet, une telle prouesse s’accompagne forcément de réactions, qu’elles soient positives ou négatives. Kareem Abdul-Jabbar, dont le record de presque 34 ans a été finalement battu, affirme, face aux critiques, ne pas être rancunier à l’égard de LeBron James.

LeBron James a sûrement battu le 7 février dernier, l’un des plus grands records de l’histoire du basket, et du sport en général. Le King est désormais le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, lui qui a dépassé Kareem Abdul-Jabbar, star des années 70. Ce dernier n’entretenait pas la meilleure des relations avec LeBron James, puisqu’en tant que consultant, il avait plusieurs fois critiqué l’attitude de l’actuel numéro 6 des Lakers de Los Angeles. Magic Johnson, autre légende de la franchise, avait d’ailleurs laissé entendre que Kareem Abdul-Jabbar ne vivrait pas très bien la perte de son record. La réponse du désormais ex-meilleur marqueur de l’histoire ne s’est pas fait attendre.

Magic Johson en remet une couche sur Kareem Abdul-Jabbar

L’ancien meneur légendaire des Lakers de Los Angeles avait déclaré, dans le Club Shay Shay ceci : « Je ne pense pas qu’il va bien le prendre. Genre, soyons honnête ! Et le fait que ce soit un gars qui joue aux Lakers, à L.A., ça n’aide pas. Je pense que la pilule va avoir du mal à passer, parce qu’il devait penser qu’il allait garder ce record pour toujours » . Une déclaration assez forte, d’autant que Magic Johnson est un ami de Kareem Abdul-Jabbar.

NBA : LeBron James a créé un énorme malaise https://t.co/pIT4p8tNCq pic.twitter.com/dkbZtZqgaR — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

La réponse hallucinante de Kareem Abdul-Jabbar !