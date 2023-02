NBA : Au cœur d’une polémique avec LeBron James, une star des Lakers s’excuse

Hugo Chirossel

Alors que LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA dans la nuit de mardi à mercredi, l’attitude d’Anthony Davis a interrogé. Au moment où le King s’est offert ce record, son coéquipier est resté assis sur le banc, la mine renfrognée. Le pivot des Lakers a tenu à s’expliquer et s’est d’ailleurs excusé auprès de LeBron James.

LeBron James continue d’écrire sa légende. Dans la nuit de mardi à mercredi, la star des Lakers est devenue le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, dépassant ainsi Kareem Abdul-Jabbar. Le King a été célébré comme il se doit après cet énorme événement, malgré la défaite des Lakers ce soir-là face à OKC (130-133). Au moment où il a inscrit le panier qui lui a officiellement offert ce record, tous ses coéquipiers sur le banc ont laissé éclater leur joie, sauf un : Anthony Davis.

NBA : «C’est entièrement de ma faute», une légende fait son mea culpa sur LeBron James https://t.co/Kf0QzoJk0T pic.twitter.com/xaPDvfgfD0 — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

«J'étais énervé car nous perdions»

En effet, sur des images diffusées sur Twitter , on peut voir le pivot des Lakers rester assis sur le banc, l’air mécontent. Une attitude qu’il a justifiée, dans des propos relayés par Dave MacMenamin, journaliste pour ESPN : « C'était par rapport au match. On perdait un match contre l'Oklahoma City Thunder, un match dont nous avions besoin. Et j'étais énervé car nous perdions. C'est aussi simple que ça. Cela n'avait rien à voir avec Bron. Il le sait. Pour les autres à l'extérieur qui jugent sur des images, ils peuvent avoir des avis. Mais j'étais en colère car on perdait ce match », a-t-il déclaré.

Anthony Davis s’est excusé auprès de LeBron James